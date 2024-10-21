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09:22, 21 октября 2024Россия

Жители российского города напали на автомобиль с кавказцами и попали на видео

Жители Краснодара напали на автомобиль с дагестанцами и избили их

Жители Краснодара напали на автомобиль с находившимися в нем кавказцами. Видеозапись случившегося опубликовал Telegram-канал «Тут Дагестан | Новости Дагестана».

На кадрах видно, как горожане блокируют дорогу белым «Жигулям» на одной из улиц. Затем несколько человек начинают бить стекла и вырывать двери. Не добравшись до людей в салоне, они переворачивают машину на бок.

Канал сообщает, что в автомобиле находились уроженцы Дагестана. О причине случившегося данных нет, при этом автор публикации называет попавших на видео краснодарцев «нацистами».

Ранее в Саратове произошла массовая драка с участием иностранцев, гражданство которых не раскрывается. На пятерых человек составили протоколы о мелком хулиганстве.

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      Алан Босиков
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