Журналистку «Дождя» оштрафовали в России

Суд оштрафовал журналистку «Дождя» Монгайт за нарушение закона об иноагентах

Таганский суд Москвы оштрафовал журналистку, продюсера телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов; признан в России нежелательной организацией) Анну Монгайт (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) за нарушение закона об иноагентах. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Отмечается, что журналистка не сопровождала свои публикации в интернете надписями, предупреждающими о ее статусе иностранного агента. Какие именно публикации не имели маркировки иностранного агента, в сообщении не уточняется.

В соответствии с частью 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях суд назначил Монгайт штраф в 40 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что суд оштрафовал другую сотрудницу «Дождя» Валерию Ратникову (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов). Ей назначили штраф в 30 тысяч рублей.