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16:18, 21 августа 2024Интернет и СМИ

Журналистку «Дождя» оштрафовали на нарушение закона об иноагентах

Журналистку «Дождя» Ратникову оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Таганский суд Москвы оштрафовал журналистку телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; признан в России нежелательной организацией) Валерию Ратникову (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) за нарушение закона об иноагентах. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Отмечается, что Ратникова нарушила часть 5 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Журналистка не сопровождала свои публикации в интернете необходимой предупреждающей маркировкой. О каких именно публикациях в сети идет речь, не уточнялось.

Суд назначил журналистке штраф в размере 30 тысяч рублей.

Минюст внес Ратникову в реестр иностранных агентов в декабре 2023 года.

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