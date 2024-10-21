Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:24, 21 октября 2024Культура

Стало известно о беременности звезды «Голодных игр»

Звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс станет матерью во второй раз

Фото: Photo Image Press / Globallookpress.com

Американская актриса Дженнифер Лоуренс, звезда кинофраншизы «Голодные игры», ждет второго ребенка. Об этом пишет Vogue.

Издание опубликовало кадры с актрисой, направляющейся на ужин в Лос-Анджелесе. На фото заметен округлившийся живот. Информацию также подтвердил представитель 34-летней голливудской звезды. Отцом ребенка является муж Лоуренс, директор художественной галереи Кук Марони.

В 2022 году актриса родила первого ребенка. Лоуренс и Марони поженилась осенью 2019 года, а в сентябре 2021 года стало известно, что у супругов появится первенец.

Ранее стало известно, что бывшая участница музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» певица Корнелия Манго ждет первенца.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Основные силы американских наемников вывели из Курской области в первую неделю боев. Это объяснили «провалом блицкрига»

      Медведев порассуждал о тотальной войне до полного истребления человечества

      Россиян предупредили о росте цен на незамерзайку

      Появились кадры приезда президента ОАЭ на встречу с Путиным на российском автомобиле

      41-летняя российская актриса показала фото в бикини

      Пожилые россиянки пообщались с мошенниками и лишились квартир

      Оставивший новорожденного в лесу россиянин предстанет перед судом за расправу

      В Кремле оценили привлекательность идеологии президента Молдавии

      Армия России атаковала объекты украинской энергетики и аэродромы ВСУ

      Воевавшему за ВСУ наемнику из США вынесли заочный приговор

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше