Стало известно о беременности звезды «Голодных игр»

Звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс станет матерью во второй раз

Американская актриса Дженнифер Лоуренс, звезда кинофраншизы «Голодные игры», ждет второго ребенка. Об этом пишет Vogue.

Издание опубликовало кадры с актрисой, направляющейся на ужин в Лос-Анджелесе. На фото заметен округлившийся живот. Информацию также подтвердил представитель 34-летней голливудской звезды. Отцом ребенка является муж Лоуренс, директор художественной галереи Кук Марони.

В 2022 году актриса родила первого ребенка. Лоуренс и Марони поженилась осенью 2019 года, а в сентябре 2021 года стало известно, что у супругов появится первенец.

Ранее стало известно, что бывшая участница музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» певица Корнелия Манго ждет первенца.