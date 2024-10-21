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15:43, 21 октября 2024Из жизни

Звукорежиссер назвала способ сымитировать звук перелома костей

Фото: предоставлено героиней материала

Звукорежиссер и саунд-дизайнер из России назвала способы имитации различных звуков для озвучки сцен. Об этом она подробно рассказала в интервью «Ленте.ру».

Дарья проработала в журналистике восемь лет и решила уйти в саунд-дизайн (звуковой дизайн). Она окончила онлайн-курсы, год училась офлайн и попала в киноиндустрию. Россиянка отметила, что в качестве саунд-дизайнера она не только записывает звук на съемочной площадке, но и озвучивает сцены на постпродакшене.

Как объяснила Дарья, некоторые звуки приходится имитировать с помощью подручных средств. В таком случае для записи используется самый разнообразный реквизит: от крупной соли до овощей. Например, хруст шагов по снегу можно изобразить с помощью крахмала, а звук перелома костей озвучивают сельдереем.

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«Так, однажды мне понадобилось озвучить костер, и я создала его, обработав записанные звуки шуршания бумаги и пластиковой обертки, а также задувания в микрофон», — поделилась профессиональным секретом Дарья. По ее словам, многие подобные приемы широко распространены в сфере саунд-дизайна и известны специалистам. «Однако работа в звуке тем и прекрасна, что даже при использовании одинаковых инструментов результат каждый раз новый», — отметила она.

Ранее работавшая в казино в 2000-е годы Катерина из Нижнего Новгорода рассказала, как проигравшие игроки угрожали крупье. Агрессивные посетители казино бросали в них фишки и железные пепельницы с окурками, унижали и оскорбляли.

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      Юлия Юткина
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