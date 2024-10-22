40-летняя звезда Comedy Woman показала фигуру в бикини после набора веса

Актриса Надежда Сысоева показала фигуру в бикини после набора пяти килограммов

Российская актриса, звезда юмористического шоу Comedy Woman Надежда Сысоева показала фигуру в откровенном виде после набора веса. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых предстала позирующей на фоне тропических растений. На ней черное бикини, состоящее из бюстгальтера и плавок с высокой посадкой. При этом на размещенных кадрах видно, что на лице артистки присутствует минимальное количество макияжа, а волосы убраны назад.

«Плюс пять килограммов», — подписала она пост.

В сентябре Надежда Сысоева призналась в желании сделать пластику после хейта в сети. Актриса рассказала, что посетила кабинет косметолога из-за комплексов, связанных с разницей в возрасте с ее бывшим избранником, спортсменом Сашей Стоуном.