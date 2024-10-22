50-летняя Ева Мендес раскрыла отношение к омолаживающим процедурам

50-летняя актриса Ева Мендес призналась, что открыта к омолаживающим процедурам

Американская актриса Ева Мендес раскрыла отношение к омолаживающим процедурам. Соответствующее интервью появилось на сайте издания The Times.

50-летняя возлюбленная популярного актера Райана Гослинга призналась, что открыта к косметологическим процедурам, даже если их результат будет временным.

«Я не боюсь пробовать безопасные методы лечения, потому что большинство из них, скажем так, обратимы. Если вам не понравился результат от ботокса, то он легко может пройти. Были времена, когда я жалела о чем-то», — заявила она.

Ранее сообщалось, что Мендес снялась в откровенном наряде для новой экологичной коллекции бренда Stella McCartney.