Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:34, 22 октября 2024Из жизни

Россиянам назвали способные спровоцировать агрессию у собак факторы

Кинолог Голубев: собака может проявить агрессию к человеку, который ее боится

Фото: Mitchell Orr / Unsplash

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, при каких условиях люди могут вызвать агрессию у собак. Способные спровоцировать агрессию у собак факторы он назвал в беседе с «Известиями».

По его словам, собаки, как правило, дружелюбны и открыты новым знакомствам с людьми. Однако в некоторых случаях человеку стоит воздержаться от общения с питомцами, предупредил Голубев. «Причины не всегда очевидны для нас, но абсолютно естественны для собаки. Питомца могут смущать запах духов, тембр голоса, жесты, манера общения и многое другое. Важно подмечать это и стараться минимизировать, чтобы бесконфликтно общаться с животным», — объяснил кинолог.

Также он посоветовал не взаимодействовать с собаками, будучи в алкогольном опьянении. Голубев рассказал, что их нервирует не только запах спиртного, но и непредсказуемое поведение человека: собака может проявить агрессию потому, что боится. Что касается запахов, по его утверждению, собак очень смущает сильный и резкий запах парфюма: им это неприятно.

Материалы по теме:
Помоги мне вернуться домой. Найти потерявшегося домашнего питомца или хозяев для котят и щенков станет проще
Помоги мне вернуться домой.Найти потерявшегося домашнего питомца или хозяев для котят и щенков станет проще
29 декабря 2021
«Благодаря ей ребенок заговорил» Как собака из приюта полностью изменила жизнь новой хозяйки и помогла десяткам людей
«Благодаря ей ребенок заговорил»Как собака из приюта полностью изменила жизнь новой хозяйки и помогла десяткам людей
6 марта 2022

Кинолог также подтвердил распространенное убеждение, что люди, которые боятся собак, могут не понравиться этим животным. По его словам, собаки отлично умеют считывать эмоции, и им может передаться стресс, который испытывает испуганный человек. «Из-за этого они могут менее охотно идти на контакт и остерегаться вас. Но питомец может отреагировать и по-другому — например, проявив агрессивное поведение. Ведь естественная реакция любого организма на стресс — бей, беги или замри. Как отреагирует питомец в конкретной ситуации, зависит от его особенностей и опыта», — предупредил эксперт.

Ранее кинолог из США назвала шесть пород собак, которые она не рекомендует заводить владельцам-новичкам. На первое место в списке она поставила австралийских овчарок.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Лобанова
      Обсудить
      Последние новости

      Заявивший о гибели бойца СВО ради «солнечного дня» мэр уволился. На отставке настоял губернатор, которому было стыдно

      Эндокринолог назвала одну из главных причин сахарного диабета

      Обнаружено самое маленькое яйцо динозавра

      Прожившего на станции скорой помощи 16 лет кота спасли от «увольнения»

      Неизвестные напали на мужчину около ТЦ в Подмосковье и отрезали ему ухо

      В сети возмутились ценой шубы российского бренда Lime

      У российской туристки украли телефон, деньги и драгоценности на курорте Таиланда

      Франция начнет испытания демонстратора многоразовой ракеты

      Новую стратегию съемок фильмов от Netflix высмеяли

      Москвичам назвали срок наступления заморозков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше