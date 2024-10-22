Россиянам назвали способные спровоцировать агрессию у собак факторы

Кинолог Голубев: собака может проявить агрессию к человеку, который ее боится

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, при каких условиях люди могут вызвать агрессию у собак. Способные спровоцировать агрессию у собак факторы он назвал в беседе с «Известиями».

По его словам, собаки, как правило, дружелюбны и открыты новым знакомствам с людьми. Однако в некоторых случаях человеку стоит воздержаться от общения с питомцами, предупредил Голубев. «Причины не всегда очевидны для нас, но абсолютно естественны для собаки. Питомца могут смущать запах духов, тембр голоса, жесты, манера общения и многое другое. Важно подмечать это и стараться минимизировать, чтобы бесконфликтно общаться с животным», — объяснил кинолог.

Также он посоветовал не взаимодействовать с собаками, будучи в алкогольном опьянении. Голубев рассказал, что их нервирует не только запах спиртного, но и непредсказуемое поведение человека: собака может проявить агрессию потому, что боится. Что касается запахов, по его утверждению, собак очень смущает сильный и резкий запах парфюма: им это неприятно.

Кинолог также подтвердил распространенное убеждение, что люди, которые боятся собак, могут не понравиться этим животным. По его словам, собаки отлично умеют считывать эмоции, и им может передаться стресс, который испытывает испуганный человек. «Из-за этого они могут менее охотно идти на контакт и остерегаться вас. Но питомец может отреагировать и по-другому — например, проявив агрессивное поведение. Ведь естественная реакция любого организма на стресс — бей, беги или замри. Как отреагирует питомец в конкретной ситуации, зависит от его особенностей и опыта», — предупредил эксперт.

Ранее кинолог из США назвала шесть пород собак, которые она не рекомендует заводить владельцам-новичкам. На первое место в списке она поставила австралийских овчарок.