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15:50, 22 октября 2024Моя страна

Археологи нашли древние погребения вождя и его юного сына в России

Археологи нашли в Адыгее древние погребения вождя и его юного сына

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Адыгее раскопали возможное погребение вождя и его юного сына, живших еще в IV тысячелетии до нашей эры. Об этом сообщил археолог и историк Кирилл Еременко в беседе с ТАСС.

По его данным, специалисты исследовали могильник на поляне в предгорье Адыгеи, где вскоре хотят возвести этнопарк. Уникальный объект относится к Майкопской археологической культуре.

Археологи нашли в центральном погребении мужчину 45-50 лет. По останкам специалисты заметили, что рост человека был почти два метра. «А второе погребение еще более раннее, в нем находится подросток 11-13 лет. Первоначальная версия, что это знатный человек — вождь и его сын», — предположил историк.

О знатном происхождении этих людей может свидетельствовать охра. Помимо этого, в могильнике удалось отыскать колчан со стрелами и кремневые наконечники к ним, бронзовый ножичек и множество украшений из золота, в том числе височные кольца.

Ранее археологи нашли в Севастополе глиняную амфору, которая много веков назад стала местом погребения для маленького «негреческого» ребенка. Уникальная находка была сделана при раскопках во Владимирском соборе в Херсонесе.

В сентябре неожиданные артефакты исследовали археологи, отправившиеся в тувинскую экспедицию к кургану скифской знати. Тогда специалистам удалось найти украшения из золота, бронзовые зеркало, нож и акинак (короткий скифский меч) с навершием в зверином стиле, фрагменты ткани, кожи и меха. Также особое любопытство вызвали волосы, заплетенные в косы.

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      Варвара Кошечкина
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