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16:15, 17 октября 2024Моя страна

Уникальное погребение в глиняной амфоре нашли под домом в Херсонесе

Археологи нашли необычное детское захоронение в амфоре под домом в Херсонесе

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Археологи нашли в Севастополе глиняную амфору, которая много веков назад стала местом погребения для маленького ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на завотделом заповедника «Херсонес Таврический» Даниила Костромичева.

Уникальная находка была сделана при раскопках во Владимирском соборе в Херсонесе. В подвале одного из жилых домов тех лет оказалась глиняная амфора, а в ней — останки ребенка. Подобное крайне нетипично для греческого полиса, пояснил собеседник агентства.

«Такие погребения под полами жилых домов характерны для варварского населения Крыма, для поздних скифов, для жителей римского времени», — отметил специалист. Он добавил, что для Херсонеса это не было привычным явлением.

В сентябре археологи нашли под Калининградом захоронение легендарного рыцаря Средневековья — Гюнтера фон Хоэнштайна. В исторических хрониках сказано, что он жил с 1310 по 1380 год.

Тем временем на раскопках в Северной Осетии археологам удалось найти украшения средневековых модниц — бронзовые застежки для волос, изящные перстни и сережки со стеклянными вставками. В районе станицы Тамань под Краснодаром специалисты отыскали некрополь и захоронения эпохи Средневековья, а на дне Черного моря — остатки древнего города.

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