База США в Сирии попала под ракетный обстрел

Al Mayadeen: база США в Сирии у нефтегазового месторождения попала под обстрел

База США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор у нефтегазового месторождения Коноко попала под ракетный обстрел. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

«Источники "Аль-Маядин" сообщили в полночь понедельника, что ракетный обстрел был нанесен по американским войскам на базе Коноко, к северу от Дейр-эз-Зора, на востоке Сирии», — отмечается в материале телеканала.

Дополнительно уточняется, что в ответ на удар американские войска начали артиллерийский обстрел деревень Хавиджа Сукр и Аль-Джуфра, откуда мог быть нанесен удар по их базе.

6 августа ракетному обстрелу подверглась военная база США Айн аль-Асад в Ираке. По данным агентства Reuters, в результате происшествия пострадали несколько американских военнослужащих.