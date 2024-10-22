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09:46, 22 октября 2024Мир

База США в Сирии попала под ракетный обстрел

Al Mayadeen: база США в Сирии у нефтегазового месторождения попала под обстрел

Фото: U.S. Army / Spc. Alec Dionne / Reuters

База США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор у нефтегазового месторождения Коноко попала под ракетный обстрел. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

«Источники "Аль-Маядин" сообщили в полночь понедельника, что ракетный обстрел был нанесен по американским войскам на базе Коноко, к северу от Дейр-эз-Зора, на востоке Сирии», — отмечается в материале телеканала.

Дополнительно уточняется, что в ответ на удар американские войска начали артиллерийский обстрел деревень Хавиджа Сукр и Аль-Джуфра, откуда мог быть нанесен удар по их базе.

6 августа ракетному обстрелу подверглась военная база США Айн аль-Асад в Ираке. По данным агентства Reuters, в результате происшествия пострадали несколько американских военнослужащих.

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      Максим Габриелян
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