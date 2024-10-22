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08:32, 22 октября 2024Мир

Белый дом назвал сообщения о переброске войск КНДР в Россию крайне тревожными

Fox News: в Белом доме назвали тревожными сообщения о переброске войск КНДР в РФ

Фото: KCNA / Reuters

Вашингтон следит за сообщениями о переброске северокорейских войск на территорию России и считает их крайне тревожными. Такую оценку дал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, его цитирует телеканал Fox News.

«Мы, конечно, продолжаем изучать эти сообщения», — сказал глава американского совета нацбезопасности, назвав возможное участие армии КНДР в украинском конфликте «опасным и весьма тревожным развитием событий».

Ранее представительство КНДР при ООН отвергло все сообщения об отправке северокорейских военных в Россию. В миссии заявили, что «не считают нужным комментировать подобные необоснованные стереотипные слухи».

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      Виктория Кондратьева
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