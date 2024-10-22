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19:06, 22 октября 2024Интернет и СМИ

На Западе назвали саммит БРИКС в Казани символом новой эпохи

Ирландский журналист Чей Боуз назвал саммит БРИКС в Казани символом новой эпохи
СюжетСаммит стран БРИКС

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Ирландский журналист Чей Боуз назвал саммит БРИКС, который проходит в Казани, символом новой эпохи. Такое мнение он выразил в посте, опубликованном в социальной сети X.

«Эпоха "Разделяй и властвуй" заканчивается. Эпоха "Объединяться и процветать" уже здесь», — заявил журналист, говоря о саммите БРИКС.

Боуз добавил, что в Казань прибыли десятки лидеров стран и тысячи зарубежных делегатов, чтобы «обсудить вопросы партнерства, процветания и мира».

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что саммит БРИКС показывает провал попыток Запада изолировать Россию. Также утверждается, что мероприятие демонстрирует укрепление международных позиций Москвы.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Для участия в нем в столицу Татарстана прибыли представители многих государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса.

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      Олег Давыдов
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