CNN: саммит БРИКС показывает провал попыток Запада изолировать Россию

Саммит БРИКС показывает провал попыток Запада изолировать Россию, а также укрепление международных позиций Москвы. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Встреча стран БРИКС и других стран на этой неделе, которая, несомненно, станет крупнейшим международным мероприятием (...) подчеркивает растущее сближение стран, которые надеются увидеть сдвиг в мировом балансе сил», — отмечает телеканал.

При этом авторы материала подчеркивают, что подобное послание со стороны президента России Владимира Путина приобретает еще большую значимость в контексте скорых президентских выборов в США, на которых возможна победа бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Ранее депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что мировое развитие идет в сторону «Большой двадцатки» (G20), в которой растет влияние БРИКС. Он заявил о росте влияния клуба и напомнил, что ведущее место в объединении занимает Россия. Он также назвал символическим проведение саммита организации в российском городе — Казани.