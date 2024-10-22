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08:39, 22 октября 2024Мир

В Японии заявили о росте влияния БРИКС

Японский депутат Судзуки: мировое развитие идет к G20 и росту влияния БРИКС

Фото: Yoshio Tsunod / AFLO / Globallookpress.com

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что мировое развитие идет в сторону «Большой двадцатки» (G20), в которой растет влияние БРИКС. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Судзуки заявил о росте влияния БРИКС и напомнил, что ведущее место в объединении занимает Россия. Он также назвал символическим проведение саммита организации в российском городе — Казани.

«Мировое развитие идет не в сторону "семерки", а в сторону "двадцатки". А внутри "двадцатки" влияние БРИКС, центром которого является Россия, дальше будет еще больше крепнуть», — подчеркнул он.

Ранее в Казани заявили о стопроцентной готовности к саммиту БРИКС. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин. По его словам, последние месяцы Казань жила «с ощущением высочайшей ответственности», поскольку по ней гости и участники саммита БРИКС будут судить о современной России.

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      Марина Совина
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