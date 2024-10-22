В Казани заявили о стопроцентной готовности к саммиту БРИКС

Мэр Метшин: Казань на 100 процентов готова к встрече глав государств БРИКС

Казань на 100 процентов готова к саммиту и встрече глав государств БРИКС, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, последние месяцы город жил «с ощущением высочайшей ответственности», так как по Казани гости и участники саммита БРИКС будут судить о современной России. «Сегодня могу сказать уверенно: Казань на 100 процентов готова к встрече саммита БРИКС», — указал глава города.

Мэтшин отметил, что в рамках подготовки к БРИКС в городе шла модернизация дорог, домов, сетей, гостиничного фонда, общественных пространств, обучение кадров, решались вопросы безопасности. «Мы прошли все 26 маршрутов гостеприимства пешком. Посмотрели в глаза каждому руководителю, собственнику зданий», — уточнил мэр.

По его словам, все то, что было сделано в городе за последние годы, стало своего рода тренировкой перед саммитом.

Ранее стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите БРИКС в Казани 22-24 октября.