В Брянской области уничтожили два украинских беспилотника

Губернатор Богомаз: еще два беспилотника ВСУ уничтожены в Брянской области

Российские военные уничтожили еще два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

Глава региона отметил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) РФ продолжают сбивать дроны над областью.

«Еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа обнаружены и уничтожены», — указал он. По данным губернатора, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ атаковали регион с помощью ракеты. Она была сбита силами ПВО.