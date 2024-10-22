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18:55, 22 октября 2024Экономика

Бывший дом Маргарет Тэтчер решили продать в Лондоне

Бывший дом Маргарет Тэтчер в Лондоне выставили на продажу за 3,65 млн фунтов
Маргарет Тэтчер

Маргарет Тэтчер. Фото: Kieran Doherty / Reuters

Дом бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в Лондоне выставили на продажу. Об этом сообщил Mansion Global.

Речь идет о четырехэтажном таунхаусе в центре города, расположенном в нескольких шагах от здания парламента. В нем Тэтчер жила в 1990-е годы после своей отставки. За роскошную недвижимость площадью 202,1 квадратных метра нынешний владелец попросил 3,65 миллиона фунтов стерлингов (около 466 миллионов рублей).

В таунхаусе есть просторный зал со старинным камином и оригинальными деревянными панелями в георгианском стиле, официальная столовая со старинным камином, также отделанная панелями, кухня с мебелью ручной работы, выходящая на частный внутренний дворик с садом, а также две обшитые панелями гостиные. Из окон открываются виды на Вестминстерский дворец и Вестминстерское аббатство.

Ранее в октябре стало известно, что британский принц Гарри и его жена, актриса Меган Маркл купили дом в Португалии. Его местоположение и стоимость при этом на данный момент остаются неизвестными.

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      Полина Кислицына
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