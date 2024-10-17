Принц Гарри и Меган Маркл купили дом в Европе

Daily Mail: принц Гарри и Меган Маркл купили дом в Португалии

Принц Гарри и его жена, американская актриса Меган Маркл, приобрели дом в Португалии. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Герцог и герцогиня Сассекские обзавелись недвижимостью в чужой стране после того, как в начале прошлого года британский король Карл III решил выселить их из коттеджа Фрогмор в графстве Виндзор. Уточняется, что покупка жилья также позволит супругам путешествовать по странам Шенгенской зоны без ограничений. При этом местонахождение дома не уточняется.

На данный момент основным жилищем принца Гарри и Меган Маркл является особняк в тосканском стиле стоимостью примерно 25,3 миллиона долларов, расположенный в Монтесито. В нем обустроены семь спален, 14 санузлов, библиотека, домашний кинотеатр, тренажерный зал, бассейн и курятник.

Журналисты также рассказали, что герцог и герцогиня Сассекские — не единственные члены королевской семьи, владеющие недвижимостью в Португалии. У принцессы Евгении и ее мужа Джека Бруксбэнка есть дом в элитном комплексе CostaTerra Golf and Ocean Club.

Ранее в октябре Меган Маркл появилась на публике в украшениях принцессы Дианы.