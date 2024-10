Актриса Меган Маркл появилась на публике с часами Cartier принцессы Дианы

Американская актриса Меган Маркл появилась на публике в украшениях принцессы Дианы. Об этом пишет Daily Mail.

Жена принца Гарри посетила благотворительное мероприятие, организованное некоммерческими организациями Girls Inc. of Greater Santa Barbara и Half The Story. Так, для выхода в свет знаменитость выбрала синюю рубашку из лимитированной коллекции бренда Marie Marot X J.Crew, белые брюки с высокой посадкой и коричневые остроносые туфли Manolo Blahnik BB Pumps. Кроме того, она примерила кожаный ремень Ralph Lauren в тон обуви.

На размещенных кадрах видно, что Маркл сделала нюдовый макияж и уложила волосы в легкие локоны. При этом в качестве украшений она предпочла сияющий браслет и золотые часы Cartier Tank Française, которые носила мать ее супруга.

В сентябре Меган Маркл пришла на благотворительный теннисный матч, состоявшийся в Лон-Анджелесе, в наряде почти за три миллиона рублей.