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15:32, 22 октября 2024Экономика

Дачникам назвали три важных действия на огороде перед зимой

Агроном Ганичкина: перед зимой дачникам нужно избавиться от паутинного клеща

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Перед зимой на огороде важно выполнить три действия, чтобы следующий урожай был качественным и здоровым. Необходимые процедуры на даче назвала россиянам кандидат сельскохозяйственных наук, автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина в беседе с «Радио 1».

Если не получилось вовремя провести сырую подкормку, то сейчас нужно сделать сухую. «Купить в магазине удобрение и разбросать около деревьев, ягодных кустарников, полить», — пояснила специалистка.

Кроме того, следует привести в порядок теплицу — продезинфицировать, избавиться от паутинного клеща, сжечь ботву в железной бочке, промыть полностью помещение и оставить в покое до весны. Третье важное действие в конце октября и начале ноября — посеять морковь, свеклу и зелень, заключила Ганичкина.

Ранее дачникам рассказали о способе бесплатно подключить участок к газу. Для этого нужно подать заявку и встать в очередь на программу социальной газификации для садовых некоммерческих товариществ.

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      Нина Ташевская
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