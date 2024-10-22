Доктор Мясников развеял распространенный миф о похудении

Врач Мясников заявил, что для снижения веса недостаточно считать КБЖУ

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял распространенный миф о похудении. Своими рассуждениями доктор поделился в своем Telegram-канале.

Специалист заявил, что для снижения веса недостаточно считать количество калорий, белков, жиров и углеводов (КБЖУ) вопреки распространенному мнению. «Неважно, что вы съели. Важно, что всосалось!» — подчеркнул он.

Доктор отметил, что на упаковках продуктов может быть написано правильное КБЖУ, тем не менее вес будет увеличиваться. «Снижение (набор) веса неправильно рассматривать только как производное "сколько калорий съел минус сколько калорий потратил". Это несомненно так, но есть нюанс», — предупредил Мясников.

Медик обратил внимание на то, что вес регулируется сложной системой гормонов, цель которой — удерживаться в равновесии, и предостерег от резкого снижения веса. «Организм дает гормонам команду — режим "война", нас больше не кормят! И включается режим экономии — снижаются базальные энергозатраты, на поддержание одного килограмма веса тратиться уже не 22, а всего 15 килокалорий», — пояснил врач. Попытка резко похудеть, по его словам, провоцирует аппетит и отложение жира.

Единоразовое снижение базального обмена приводит к тому, что обмен долго возвращается к норме, когда человек начинает вести привычный образ жизни, заявил врач. Для здорового похудения доктор рекомендовал ставить реальные цели и снижать вес постепенно. «Главное — сбалансированно питаться, не кидаться в модные диеты. Только изменением питания вы ничего не добьетесь. Обязательны регулярные физнагрузки», — заключил он.

Ранее Мясников рассказал, что в снижении веса помогает зеленый чай. Он добавил, что его эффект сравним с действием популярного препарата от диабета «Оземпик», которые многие используют для похудения.