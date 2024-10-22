Ева Мендес сделала интимное заявление о Райане Гослинге

Американская актриса Ева Мендес рассказала, как ее муж артист Райан Гослинг заставляет ее чувствовать себя сексуальной. Интимное заявление она сделала в интервью британской газете The Times.

По словам 50-летней Мендес, дело во взглядах, которые бросает на нее 43-летний супруг. «Иногда я чувствую себя чертовски сексуально. То, как мой мужчина смотрит на меня… Временами я думаю: "О, боже мой! Это может нравиться не всем, но во многом мое самоощущение — это отражение того, что он мне дает"», — призналась актриса.

Мендес добавила, что чувствует себя сексуальной, однако никогда не считала себя красивой или талантливой.

Пара познакомилась во время съемок фильма «Место под соснами» в 2011 году и начала встречаться после завершения работы над проектом. У них есть две общие дочери: 10-летняя Эсмеральда и восьмилетняя Амада.

Ранее американская актриса Холли Берри рассказала, что не готова простить бывшему мужу Эрику Бенету неверность, из-за которой распался их брак, несмотря на его заявления о зависимости от секса. 58-летняя актриса подчеркнула, что не верит словам бывшего супруга о психическом расстройстве.