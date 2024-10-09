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02:00, 9 октября 2024Забота о себе

Холли Берри эмоционально высказалась о зависимости бывшего мужа от секса

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американская актриса Холли Берри рассказала, что не готова простить бывшему мужу Эрику Бенету неверность, из-за которой распался их брак, несмотря на его заявления о зависимости от секса. Об этом пишет издание Page Six со ссылкой на подкаст Дэкса Шепарда «Эксперт по креслам».

58-летняя актриса подчеркнула, что не верит словам бывшего супруга о психическом расстройстве и не может простить его. «У меня был один муж, который утверждал, что он сексуальный наркоман, но я, черт возьми, не верю в это», — эмоционально высказалась Берри.

В подкасте актриса не стала прямо указывать на Бенета, но именно он в 2002 году прошел курс реабилитации от секс-зависимости, после того как была обнародована информация о его многочисленных изменах.

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Берри и Беннет развелись 20 лет назад, но актрисе до сих пор приходится отвечать на вопрос о ее отношении к бывшему мужу. Все это время она настаивает на том, что Бенет — просто лжец.

Ранее Холли Берри раскрыла секрет моложавой внешности. По словам актрисы, она принимает различные витамины и препараты, содержащие гормоны прогестерон, тестостерон и эстриол, а из-за диагностированного в 22 года диабета она отказалась от употребления сахара.

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      Наталья Обрядина
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