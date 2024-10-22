Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:15, 22 октября 2024Бывший СССР

Генпрокурор Украины подал в отставку

Генпрокурор Украины Костин подал в отставку
Андрей Костин

Андрей Костин. Фото: usembassykyiv / Wikipedia

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку из-за фиктивных решений о предоставлении инвалидности сотрудникам государственных органов, в частности — прокуратуры. Сообщение об этом опубликовал в своем Telegram-канале Офис Генпрокурора.

Костин подчеркнул, что из-за сложившейся ситуации с фиктивным предоставлением инвалидности на Украине продолжаются проверки на всех уровнях. Он подчеркнул, что много подобных фактов было обнаружено и в прокуратуре страны.

«Я благодарен Президенту Украины и Верховной Раде Украины за доверие. Но в данной ситуации считаю правильным заявить об увольнении с должности Генерального прокурора», — написал он.

Ранее СБУ вручила подозрения 64 чиновникам медико-социальной комиссии (МСЭК). Кроме того, 4000 решений об инвалидности были отменены. Также БУ проверяет факты незаконного получения инвалидности отдельными должностными лицами, всего они охватывают почти 2,4 тысячи чиновников.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      «Знаменитая техника, которая якобы не горит». ВСУ пригнали Abrams в Курскую область. Подбитый танк попал на видео

      Минобороны показало кадры работы поисково-спасательной группы в Курской области

      В российском городе в школьных туалетах установили камеры для борьбы с курением

      Россиянам дали советы для снижения риска развития деменции

      Китай запланировал доставить на Землю образец венерианской атмосферы

      Бывшего губернатора российского региона допросили по двум уголовным делам

      Селена Гомес показала лицо без макияжа

      Травматолог назвал порядок действий при сотрясении мозга

      Путин раскрыл Си Цзиньпину детали разговора с президентом Бразилии

      Предсказана цена нефти в 2025 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше