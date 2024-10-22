Генпрокурор Украины подал в отставку

Генпрокурор Украины Костин подал в отставку

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку из-за фиктивных решений о предоставлении инвалидности сотрудникам государственных органов, в частности — прокуратуры. Сообщение об этом опубликовал в своем Telegram-канале Офис Генпрокурора.

Костин подчеркнул, что из-за сложившейся ситуации с фиктивным предоставлением инвалидности на Украине продолжаются проверки на всех уровнях. Он подчеркнул, что много подобных фактов было обнаружено и в прокуратуре страны.

«Я благодарен Президенту Украины и Верховной Раде Украины за доверие. Но в данной ситуации считаю правильным заявить об увольнении с должности Генерального прокурора», — написал он.

Ранее СБУ вручила подозрения 64 чиновникам медико-социальной комиссии (МСЭК). Кроме того, 4000 решений об инвалидности были отменены. Также БУ проверяет факты незаконного получения инвалидности отдельными должностными лицами, всего они охватывают почти 2,4 тысячи чиновников.