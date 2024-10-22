Глюкоза попала в черный список телешоу на фоне скандала с наркотиками

Shot: Глюкозу внесли в черный список для выступлений на новогодних телешоу

Певицу Глюкозу (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) не пригласили на съемки «Голубого огонька», так как она попала в черный список артистов для выступлений на новогодних телешоу. Об сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что количество заказов на корпоративы с участием артистки сократилось в два раза. По данным источника, организаторы опасаются, что исполнительница появится на мероприятиях в состоянии наркотического опьянения. При этом уточняется, что те, кто ведет переговоры с певицей о частных выступлениях, просят сделать скидку из-за возможных рисков.

Ранее были раскрыты детали задержания Глюкозы за употребление наркотиков.

До этого сообщалось, что мировой суд Москвы наказал певицу за употребление наркотических веществ.