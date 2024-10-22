Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:12, 22 октября 2024Культура

Глюкоза попала в черный список телешоу на фоне скандала с наркотиками

Shot: Глюкозу внесли в черный список для выступлений на новогодних телешоу

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певицу Глюкозу (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) не пригласили на съемки «Голубого огонька», так как она попала в черный список артистов для выступлений на новогодних телешоу. Об сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что количество заказов на корпоративы с участием артистки сократилось в два раза. По данным источника, организаторы опасаются, что исполнительница появится на мероприятиях в состоянии наркотического опьянения. При этом уточняется, что те, кто ведет переговоры с певицей о частных выступлениях, просят сделать скидку из-за возможных рисков.

Ранее были раскрыты детали задержания Глюкозы за употребление наркотиков.

До этого сообщалось, что мировой суд Москвы наказал певицу за употребление наркотических веществ.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о массовой атаке ВСУ по российским спиртзаводам

      Женщина узнала о тайной дочери мужа спустя 10 лет брака и приютила ее

      На пожизненно осужденного бывшего сенатора Арашукова завели новое дело за взятку

      Минфин России обвинили в дискредитации кваса

      В Госдуме заявили о необходимости мигрантов

      Врач оценила безопасность безалкогольного пива

      Китай запустил спутник Tianping-3

      Маск высказался об отправке военных Южной Кореи на Украину

      Заместитель Кличко решил уволиться после расследований о его недвижимости

      В Баку заявили о возможном вкладе БРИКС в установление нового мирового порядка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше