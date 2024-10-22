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10:25, 22 октября 2024Культура

Раскрыты детали задержания Глюкозы за употребление наркотиков

Shot: Глюкозу задержали за употребление наркотиков из-за искривленного лица

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) с трудом держалась на ногах во время задержания за употребление наркотических веществ. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным источника, артистка прилетела в московский аэропорт Шереметьево в ночь на понедельник, из самолета исполнительница вышла в невменяемом состоянии. Сотрудники полиции, которые заметили певицу около двух часов ночи, рассказали, что ее лицо было искривлено, она была неустойчива. Также уточняется, что от Чистяковой-Ионовой не исходил запах алкоголя, из-за чего был сделан вывод об употреблении запрещенных веществ.

Ранее сообщалось, что мировой суд Москвы наказал Глюкозу за употребление наркотических веществ. Из административного протокола следует, что в зале аэропорта представители правоохранительных органов выявили у артистки внешние визуальные признаки наркотического опьянения. От медицинского освидетельствования она отказалась.

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