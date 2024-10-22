Глюкоза впервые прокомментировала скандал с наркотиками

Певица Глюкоза заявила, что скандал с наркотиками заказал ее влиятельный враг

Певица Наталья Чистякова-Ионова (настоящее имя Глюкозы) дала первый комментарий после скандала с наркотиками. Артистка поделилась своей версией событий с подписчиками в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Глюкоза заявила, что вся эта ситуация — заказ ее влиятельного врага. По словам певицы, сотрудники полиции в аэропорту ждали именно ее и планировали задержание заранее. Позже ее обвинили в наркотическом опьянении, после чего попросили сдать анализы. Наталья отказалась делать это без адвокатов и свидетелей.

«Само собой, я абсолютно вменяемая, усталая — да, но без каких-то мифических "признаков", которые выдумывают СМИ, без каких-то мифических "запрещенных веществ"», — уверила знаменитость.

Чистякова-Ионова также сообщила, что ее подозревали в «потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача» (статья 6.9 КоАП РФ). По словам звезды, полицейские отказались называть причины задержания под камерами или перед адвокатами.

Ранее стали известны детали задержания певицы Глюкозы в московском аэропорту.