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22:00, 22 октября 2024Мир

Госдеп США оценил сотрудничество других стран с БРИКС

Госдеп: США не против сотрудничества других стран с БРИКС, у них есть это право

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Отдельные страны имеют право самостоятельно решать, стоит ли им сотрудничать с БРИКС или нет. Об этом на брифинге заявил заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Пател.

«Мы считаем, что все суверенные государства вправе сами делать выбор относительно стран и объединений, с которыми они желают сотрудничать. Что касается России, мы продолжим противодействовать ее агрессии и доносить до других стран, что "бизнеса как обычно" с РФ больше быть не может», — сказал он.

Представитель госдепа отметил, что Вашингтон рассчитывает расширить сотрудничество с некоторыми членами БРИКС — в частности, с Индией, Бразилией и ЮАР. Оценивая сотрудничество США с Китаем, Пател подчеркнул, что в данном вопросе необходимо придерживаться «ответственного управления конкуренцией».

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Турция имеет право сотрудничать со странами БРИКС, если это не противоречит принципам членства страны в НАТО. Он выразил уверенность, что Турция «есть и всегда будет» членом НАТО, так как «НАТО очень популярно в Турции, и Турция очень популярна в НАТО».

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      Артём Верейкин
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