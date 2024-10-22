В НАТО оценили сотрудничество Турции с БРИКС

Генсек НАТО Рютте: Турция имеет право сотрудничать со странами БРИКС

Турция имеет право сотрудничать со странами БРИКС, если это не противоречит принципам членства страны в НАТО. Об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Конечно, мы 32 демократии в НАТО, конечно, всегда будут дебаты на эту или иную тему. Но мы знаем, что Турция работает с партнерами или в сторону партнеров по БРИКС, они имеют право делать это», — сказал генсек.

Он подчеркнул, что сотрудничество Анкары с БРИКС может вызывать вопросы среди стран альянса, однако их оценка этого фактора не повлияет на важность отношений Турции с НАТО. Рютте выразил уверенность, что Турция «есть и всегда будет» членом НАТО, так как «НАТО очень популярно в Турции, и Турция очень популярна в НАТО».

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет на саммит межгосударственного объединения БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Об этом сообщил официальный представитель правящей в республике Партии справедливости и развития Омер Челик.