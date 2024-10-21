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18:37, 21 октября 2024Мир

В Турции подтвердили участие Эрдогана в саммите БРИКС

Турецкий политик Челик: Эрдоган приедет на саммит БРИКС в Казань
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет на саммит межгосударственного объединения БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Об этом сообщил официальный представитель правящей в республике Партии справедливости и развития Омер Челик, передает Habertürk.

«В среду, 22 октября, господин Эрдоган примет участие в саммите БРИКС. Изначально было заявлено, что Анкара будет принимать участие во всех видах мировых площадок с точки зрения диверсификации отношений, сохраняя при этом свои традиционные союзы. Важно отметить, что контакты президента будут ориентиром на предстоящий период», — отметил политик.

4 сентября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Турция официально подала заявку на полноформатное участие в межгосударственном объединении БРИКС.

3 октября замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что решение по заявке Турции на вступление страны в БРИКС будет приниматься всем межгосударственным объединением.

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      Дарья Устьянцева
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