В МИД России раскрыли процесс принятия решения по заявке Турции в БРИКС

Рябков: решение по заявке Турции в БРИКС будет приниматься всем объединением

Решение по заявке Турции на вступление страны в БРИКС будет приниматься всем межгосударственным объединением. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Все решения в БРИКС принимаются консенсусом, в том числе и по заявке Турции. Мы с уважением относимся к интересу Анкары сблизиться с объединением», — отметил дипломат.

Рябков также подчеркнул, что конфликт на Украине будет обсуждаться между Россией и Турцией на высшем уровне на саммите БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября.

4 сентября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Турция официально подала заявку на полноформатное участие в межгосударственном объединении БРИКС.

24 сентября зампред турецкой партии Vatan Хакан Топкурулу заявил, что возможное вступление Турции в объединение БРИКС станет революционным событием, так как страна «разорвет цепи» НАТО.

