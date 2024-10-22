Посол России пообещал помощь Москвы Минску в ходе выборов-2025

Грызлов: РФ поможет Белоруссии в случае дестабилизации ситуации на выборах-2025

Москва окажет Минску помощь в случае попыток дестабилизации ситуации во время президентских выборов в 2025 году. Об этом заявил российский посол в Белоруссии Борис Грызлов, пишет РИА Новости.

По его словам, белорусские правоохранители и спецслужбы прекрасно справляются со своими задачами. «Но если потребуется — Россия в рамках своих обязательств, безусловно, окажет помощь и поддержку», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что профильные ведомства России и Белоруссии постоянно обмениваются данными о любых потенциальных угрозах.

Ранее президент Александр Лукашенко пообещал, что выборы главы государства в Белоруссии пройдут «чисто и аккуратно». Голосование должно состояться не позднее 20 июля 2025 года.