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12:19, 19 октября 2024Бывший СССР

Выборы в Белоруссии пообещали провести чисто и аккуратно

Лукашенко: президентские выборы в Белоруссии пройдут чисто и аккуратно

Фото: Sergei Gapon / Reuters

Выборы президента в Белоруссии пройдут «чисто и аккуратно». Так на выступлении в Воложине (Минская область) на празднике, посвященном окончанию уборочной кампании, пообещал президент Александр Лукашенко, передает ТАСС.

По словам действующего главы государства, активнее всего о начале его предвыборной кампании говорят уехавшие за рубеж оппозиционеры.

«Больше всего об этом говорят наши беглые. Лукашенко поехал на "Дожинки" — начал предвыборную кампанию. Запомните: больше всего чего бы я не хотел — чтобы эта кампания начиналась. Да, мы, как это обычно по-белорусски, чисто, аккуратно, на глазах всего мирового сообщества изберем своего президента. Вы изберете того, кто этого заслуживает с вашей точки зрения», — заявил Лукашенко.

Выборы президента соседней республики должны пройти не позднее 20 июля 2025 года. Лукашенко пока не объявлял о планах пойти на новый президентский срок, но уточнял, что это решение будет зависеть в том числе от военно-политической обстановки в мире, действий Запада и находящихся за рубежом радикальных представителей белорусской оппозиции.

Ранее президент Белоруссии уличил оппозицию в желании создать предмятежную ситуацию в стране в преддверии президентских выборов. Он рассказал, что соответствующий план действий «беглые» разрабатывают с западными кураторами.

По словам Лукашенко, он хотел бы разочаровать международных наблюдателей на выборах во мнении, с которым они приедут в республику. По его словам, представители других стран приедут с заготовленными документами, «которые они потом огласят и подпишут».

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      Вячеслав Агапов
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