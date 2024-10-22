«Хезболла» взяла ответственность за нападение на дом Нетаньяху 19 октября

Шиитское радикальное движение «Хезболла» взяла на себя ответственность за нападение на дом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которое произошло 19 октября. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Представитель "Хезболлы" Мохаммед Афиф заявил, что группировка "несет полную и исключительную ответственность" за нападение 19 октября, целью которого стал дом "военного преступника и лидера сионистского фашизма Нетаньяху"», — отмечается в материале агентства.

При этом в движении обвинили Израиль в нарушении «правил войны», что послужило причиной нападения на политика. Кроме того, Афиф также обвинил США в поддержке действий Тель-Авива.

19 октября из Ливана попытались нанести удар по дому Нетаньяху при помощи беспилотника. Премьера и его жены в тот момент дома не было. В результате инцидента никто не пострадал.