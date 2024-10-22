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16:05, 22 октября 2024Мир

«Хезболла» взяла ответственность за нападение на дом Нетаньяху

«Хезболла» взяла ответственность за нападение на дом Нетаньяху 19 октября

Фото: Rami Shlush / Reuters

Шиитское радикальное движение «Хезболла» взяла на себя ответственность за нападение на дом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которое произошло 19 октября. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Представитель "Хезболлы" Мохаммед Афиф заявил, что группировка "несет полную и исключительную ответственность" за нападение 19 октября, целью которого стал дом "военного преступника и лидера сионистского фашизма Нетаньяху"», — отмечается в материале агентства.

При этом в движении обвинили Израиль в нарушении «правил войны», что послужило причиной нападения на политика. Кроме того, Афиф также обвинил США в поддержке действий Тель-Авива.

19 октября из Ливана попытались нанести удар по дому Нетаньяху при помощи беспилотника. Премьера и его жены в тот момент дома не было. В результате инцидента никто не пострадал.

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      Максим Габриелян
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