Хинштейн заявил о задержании шести человек по делу начальника самарского главка МЧС

Хинштейн: по делу начальника самарского главка МЧС Бойко задержаны 6 человек

В рамках уголовного дела о коррупции бывшего начальника самарского главка МЧС Олега Бойко задержали шесть человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

В числе задержанных — начальник управления гражданской защиты Самары, экс-глава УФМС Игорь Дахно, глава самарского горотдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Самарской области Алексей Мамыкин, начальник пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин и заместитель директора МБУ г.о. Самара «Ресурсный центр социальной сферы» Антон Палушкин. Против них возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 290 («Получение взяток») УК РФ.

Всех задержанных сейчас этапируют в Москву для избрания меры пресечения.

В декабре 2023 года Басманный районный суд столицы отправил под стражу главу самарского ГУ МЧС на время расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. По предварительным данным, Бойко получил через компанию «Витязь», занимавшуюся пожарной безопасностью, взятки на общую сумму в 25 миллионов рублей.

