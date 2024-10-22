Хуситы атаковали израильскую военную базу гиперзвуковой ракетой «Палестина-2»

Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали израильскую военную базу на востоке Тель-Авива гиперзвуковой ракетой «Палестина-2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление военного представителя хуситов Яхьи Сариа.

«Вооруженные силы Йемена провели качественную военную операцию против военной базы израильского противника на востоке оккупированного региона Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2"», — рассказал он.

Ранее Сариа заявил, что «Ансар Аллах» нанесли удары по объектам в Тель-Авиве. Он уточнил, что при атаках использовались ракеты, а также беспилотники под названием «Яффо» и «Самад-4». По его словам, в рамках акции хуситы поразили две военные цели в Тель-Авиве.