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22:13, 7 октября 2024Мир

Хуситы заявили об ударах по двум городам Израиля

Хуситы заявили, что нанесли удары по военным объектам в Тель-Авиве и Эйлате

Фото: Ammar Awad / Reuters

Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удары по объектам в Тель-Авиве и Эйлате. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа, передает ТАСС.

Он уточнил, что при атаках использовались ракеты, а также беспилотники под названием «Яффо» и «Самад-4». Сариа утверждает, что в рамках акции хуситы поразили две военные цели в Тель-Авиве.

Ранее 7 октября ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило о массированном ракетном ударе по северу израильского города Хайфа.

Кроме того, военное крыло палестинского радикального движения ХАМАС — бригады «Аль-Кассам» — совершило ракетный удар по Тель-Авиву в годовщину начала конфликта с Израилем.

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      Марина Совина
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