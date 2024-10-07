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13:47, 7 октября 2024Мир

«Хезболла» заявила о массированном ударе по северу Хайфы

«Хезболла» заявила о массированном ударе по северу израильского города Хайфа

Фото: Avi Ohayon / Reuters

Ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило о массированном ракетном ударе по северу израильского города Хайфа. Об этом заявили в пресс-службе движения, сообщает РИА Новости.

«Бойцы исламского сопротивления сегодня в 12:40 дня нанесли массированный ракетный удар по северу городу Хайфа», — говорится в заявлении.

Ранее движение выпустило ракеты по базе Аль-Кармель к югу от города Хайфа. По данным Армии обороны Израиля, в сторону Хайфы и окрестностей было выпущено около пяти снарядов из Ливана, из-за чего там объявлялась воздушная тревога. Еще 15 ракет выпустили в сторону Верхней Галилеи. Часть снарядов перехвачена, другие упали в разных районах.

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      Виктория Кондратьева
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