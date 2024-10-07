Израиль сообщил о новых ударах по объектам «Хезболлы»

Израиль ударил по оружейным складам «Хезболлы» в Бейруте, произошла детонация

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ударила по оружейным складам ливанского движения «Хезболла» в районе Бейрута, произошла детонация.

Истребители ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения, принадлежащим разведывательному штабу Хезболлы в Бейруте, включая средства сбора разведданных, командные центры и дополнительные объекты террористической инфраструктуры.

«После ударов были зафиксированы вторичные взрывы, указывающие на наличие оружия», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ отметили, что «Хезболла» намеренно разместило свои командные центры и оружие под жилыми зданиями в самом центре города Бейрут, подвергая опасности население в этом районе. «Кроме того, истребители ВВС Израиля нанесли удары по объектам террористов Хезболлы на юге Ливана и в районе Бекаа», — добавили в ЦАХАЛ.

Ранее «Хезболла» заявило, что атаковало ракетами базу Израиля. По данным израильской армии, в сторону Хайфы и окрестностей было выпущено около пяти снарядов из Ливана, из-за чего там объявлялась воздушная тревога.