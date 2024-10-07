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00:33, 7 октября 2024Мир

«Хезболла» атаковало ракетами базу Израиля

«Хезболла» атаковало ракетами базу Аль-Кармель к югу от израильской Хайфы

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило, что атаковало ракетами базу Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление.

«Хезболла» выпустило ракеты по базе Аль-Кармель к югу от города Хайфа. По данным израильской армии, в сторону Хайфы и окрестностей было выпущено около пяти снарядов из Ливана, из-за чего там объявлялась воздушная тревога. Еще 15 ракет выпустили в сторону Верхней Галилеи. Часть снарядов перехвачена, другие упали в разных районах.

5 октября «Хезболла» нанесло удар по военному комплексу на севере Израиля. Члены группировки выпустили серию ракет по производственному комплексу ATA defense Industries в городе Сахнин.

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      Марина Совина
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