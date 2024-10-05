«Хезболла» нанесла удар по военному комплексу на севере Израиля

«Хезболла» нанесла удар по военному комплексу в городе Сахнин на севере Израиля

Ливанское шиитское движение «Хезболла» нанесло удар по военному комплексу на севере Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы движения.

Отмечается, что члены группировки выпустили серию ракет по производственному комплексу ATA defense Industries в городе Сахнин.

«Бойцы исламского сопротивления нанесли ракетный удар по военному производственному комплексу АТА в Сахнине», — говорится в сообщении.

Ранее 5 октября сообщалось, что мощный взрыв произошел при неудачной попытке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) выйти к окрестностям населенного пункта Одайсе на юге Ливана.