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03:23, 5 октября 2024Мир

«Хезболла» сообщила о мощном взрыве при неудачной попытке ЦАХАЛ выйти к Одайсе

«Хезболла»: при попытке ЦАХАЛ выйти к Одайсе на юге Ливана прогремел взрыв

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Мощный взрыв произошел при неудачной попытке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) выйти к окрестностям населенного пункта Одайсе на юге Ливана, сообщает ливанское шиитское движение «Хезболла». По данным движения, среди израильских военных есть потери. Заявление «Хезболлы» привел Telegram-канал «Исламского сопротивления».

Утверждается, что бойцы движения вступили в столкновение с израильской пехотой, что привело к взрыву и вынудило ЦАХАЛ отступить.

Ранее Израиль призвал жителей южного пригорода Бейрута срочно эвакуироваться. Это касается людей, проживающих в районе Бурдж-аль-Бараджне. Отмечается, что, согласно данным израильских военных, неподалеку от их домов находятся объекты ливанского шиитского движения «Хезболла».

До этого самолеты израильских Военно-воздушных сил (ВВС) нанесли два удара по жилым домам в южном пригороде Бейрута.

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      Маргарита Пименова
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