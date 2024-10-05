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03:01, 5 октября 2024Мир

Израиль нанес удары по южному пригороду Бейрута

РИА Новости: ВВС Израиля нанесли удары по жилым домам в южном пригороде Бейрута

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Самолеты израильских Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли два удара по жилым домам в южном пригороде Бейрута. Об этом рассказал РИА Новости ливанский полевой источник.

Он уточнил, что точное место падения невозможно определить из-за темноты и отсутствия света невозможно определить точно место падения.

До этого в ночь на 5 октября Израиль призвал жителей южного пригорода Бейрута срочно эвакуироваться.

Ранее израильские военные атаковали здание одной из школ в секторе Газа. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в здании «Ахмад аль-Курд» находились вооруженные радикалы из палестинского движения ХАМАС.

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      Марина Совина
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