Израиль нанес удары по южному пригороду Бейрута

РИА Новости: ВВС Израиля нанесли удары по жилым домам в южном пригороде Бейрута

Самолеты израильских Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли два удара по жилым домам в южном пригороде Бейрута. Об этом рассказал РИА Новости ливанский полевой источник.

Он уточнил, что точное место падения невозможно определить из-за темноты и отсутствия света невозможно определить точно место падения.

До этого в ночь на 5 октября Израиль призвал жителей южного пригорода Бейрута срочно эвакуироваться.

Ранее израильские военные атаковали здание одной из школ в секторе Газа. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в здании «Ахмад аль-Курд» находились вооруженные радикалы из палестинского движения ХАМАС.