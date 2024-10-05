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02:15, 5 октября 2024Мир

Израильские военные нанесли удар по школе в секторе Газа

ЦАХАЛ: израильские военные нанесли удар по школе «Ахмад аль-Курд» в Газе

Фото: Avi Ohayon / Reuters

Израильские военные атаковали здание одной из школ в секторе Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

Как следует из сообщения, по данным израильских войск, в здании «Ахмад аль-Курд» находились вооруженные радикалы из палестинского движения ХАМАС. В ЦАХАЛ подчеркнули, что перед нанесением удара были предприняты «многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданскому населению».

Ранее в октябре Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали туннель длиной 3,5 километра на границе Ливана с Сирией. Как утверждает израильская армия, туннель использовался для перевозки и хранения оружия под землей. Кроме того, Израиль нанес удары по объектам инфраструктуры, которые прилегают к пограничному переходу Маснаа между Сирией и Ливаном.

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      Марина Совина
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