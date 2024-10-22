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16:52, 22 октября 2024Интернет и СМИ

Ирина Болгар обвинила российское телевидение в клевете

Ирина Болгар заявила, что российское телевидение транслирует мнение Павла Дурова

Фото: @missbolgar

Ирина Болгар, называющая себя матерью детей основателя Telegram Павла Дурова, обвинила в клевете российское ТВ. Пост об этом она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По мнению Болгар, российские СМИ и бывший пресс-секретарь Дурова Георгий Лобушкин организовали против нее информационную кампанию. «Она сопровождается оскорблениями и распространением необоснованной лжи и клеветы на государственном федеральном канале России», — написала она.

Болгар также заявила, что российское телевидение транслирует точку зрения Дурова. «Я одна. Мне никто не помогает. Я работаю полный рабочий день и одна воспитываю троих детей. Правда на моей стороне», — добавила подруга Дурова.

Ранее режиссер документального фильма о Дурове Родион Чепель указал на необычную деталь на его совместной фотографии с Болгар. По его словам, на снимках подруги Дурова медиаменеджер выглядит смущенным.

21 октября на канале «Россия 1» вышел выпуск программы «Малахов», посвященный личной жизни Дурова и Болгар. В нем, среди прочих героев, участвовал бывший пресс-секретарь Дурова Лобушкин.

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