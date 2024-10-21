Режиссер фильма про Дурова указал на необычную деталь на фото Болгар с бизнесменом

Режиссер Чепель заявил, что фото Болгар показывают Дурова с необычной стороны

Режиссер Родион Чепель, снявший документальный фильм про основателя Telegram Павла Дурова, указал на необычную деталь на фотографиях Ирины Болгар с бизнесменом. Своими рассуждениями он поделился в эфире программы «Малахов», запись которой доступна на платформе «Смотрим».

Чепель заявил, что фото и видео, которые выкладывает Болгар в социальных сетях, показывают предпринимателя с необычной стороны. Он обратил внимание, что на некоторых снимках Дуров выглядит смущенным.

«Мне и сейчас сложно представить его, даже несмотря на все эти фото и видео, в роли рядового семьянина. Он просто не тот человек, который будет придерживаться традиционных взглядов на семью», — высказался о бизнесмене Чепель. Он объяснил, что Дуров производит впечатление аскета, который ведет скромный образ жизни.

Ранее бывший пресс-секретарь основателя Telegram Георгий Лобушкин назвал Ирину Болгар сталкершей. Он также заявил, что подруга Дурова испытывает патологическую страсть к роскоши.

В июле Болгар сообщила, что является матерью троих детей Дурова. По ее словам, против бизнесмена возбуждены уголовные дела в Швейцарии из-за уклонения от уплаты алиментов и физического насилия над детьми.