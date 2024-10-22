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12:57, 22 октября 2024Экономика

Известный актер назвал главное преимущество Москвы по сравнению с зарубежными городами

Актер Аскар Ильясов заявил, что сервис в Москве лучше, чем в зарубежных городах

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный актер Аскар Ильясов рассказал, что у Москвы есть ряд преимуществ перед зарубежными городами. Их он назвал в интервью журналу «Москвич Mag».

Главным плюсом российской столицы, по мнению звезды сериалов «Нулевой пациент» и «Комбинация», является гораздо более высокий уровень сервиса, в том числе доставки еды и кикшеринга. «Можно как личность разложиться, насколько это все удобно и комфортно, а главное, недорого по сравнению с другими мировыми городами», — считает актер. Он отметил, что сервис в Москве местами даже излишне комфортен, однако изменить что бы то ни было в городе он бы не хотел. Другое качество, по которому столица превосходит другие города — разнообразие лесопарковых зон. «В этом году я начал знакомиться с лесопарковыми зонами Москвы — и я в восторге: так я провел все выходные последнего месяца. Это вау! Такое огромное преимущество Москвы!» — с восхищением заявил артист.

Ильясов также ответил на вопрос, чем уроженцы столицы отличаются от жителей других городов. Он признался, что, даже переехав в Москву много лет назад, по-прежнему не чувствует себя москвичом. «И никогда не почувствую — это особенное состояние. (...) Это некое состояние дома в душе — и москвичи не оценивают Москву в отличие от всех приезжих, ни с чем не сравнивают. Просто ты дома — и чувствуешь себя увереннее. Особенно если у тебя своя квартира. Это сказывается на всем твоем поведении, манере речи, пластике — ты просто более спокойный и уверенный», — заключил актер.

Ранее в октябре театральный режиссер Нина Чусова заявила, что москвичи менее активны по сравнению с жителями других городов.

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      Полина Кислицына
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