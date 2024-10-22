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15:27, 22 октября 2024Моя страна

Кабан принял грязевую ванну и попал на видео

Кабан в Бузулукском принял грязевую ванну и попал на видео

Кадр: Telegram-канал «Бузулукский бор»

Кабан в Бузулукском бору принял грязевую ванну и попал в объектив фотоловушки. Кадры опубликовал заповедник в своем Telegram-канале.

«Свинья грязь везде найдет. А этому обитателю Бузулукского бора даже искать не пришлось, достаточно было просто прийти на берег небольшого лесного озера — и вот оно», — говорится в подписи к видео.

Как рассказали сотрудники нацпарка, в грязи кабаны находят червей, насекомых и личинки. Они также принимают грязевые ванны, которые помогают кабанам регулировать температуру тела и служит защитой от назойливых насекомых.

Ранее в Мурманской области в объектив фотоловушки попал редкий кадр. Рядом с фотоловушкой прошлась росомаха. «Фотоловушку демонтировал до следующего сезона. Коллекцию видео с этой и других фотоловушек я буду показывать в межсезонье», — отметил автор кадра.

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      Варвара Кошечкина
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