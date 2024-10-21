В российском регионе в фотоловушку попала росомаха

В Мурманской области в объектив фотоловушки попал редкий кадр. Подробности публикует местный портал TV21, который регулярно сообщает новости российского региона.

Рядом с фотоловушкой прошлась росомаха. Снимками поделился Антон Чайко, которому принадлежит камера.

«Фотоловушку демонтировал до следующего сезона. Коллекцию видео с этой и других фотоловушек я буду показывать в межсезонье», — отметил северянин.

В сентябре в Жигулевском заповеднике в Самарской области фотоловушка сняла потасовку кабанов. На размещенных кадрах было видно, что животные пришли на место подкормки и принялись есть соль. Однако один из диких кабанов не захотел делиться лакомством с другими и устроил драку.